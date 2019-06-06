Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»РИА Новости 21:38

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Коммерсантъ22:41

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

РИА Новости21:38

ЦБ лишил лицензии банк «Взаимодействие»

РБК22:24

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Газета.Ru22:03

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

RT на русском21:57

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

ТАСС21:52

Центробанк отозвал лицензию у одного из новосибирских банков

НГС22:27
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
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Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
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ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
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Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Бывший минометчик Ковтун опозорился у Соловьева после слов про обстрел мечети в Донецке

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Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
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Общество

Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье

Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
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В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

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Обновлено вчера в 13:09
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено в 05:56
Общество

Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 18:35
Хоккей

Источник: Сушинский и Хацей могут покинуть «Авангард»

Президент "Авангарда" Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям омского хоккейного клуба Евгений Хацей могут покинуть организацию, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
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Экономика

СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии

Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Обновлено в 17:05
Экономика

Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд

Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено в 15:57
Общество

В Гидрометцентре напомнили, как обезопасить себя от аномальной жары

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в интервью телеканалу "360" рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной жаре.
Обновлено в 20:18
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Происшествия

Инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома в Чите

Обновлено в 21:57
Экономика

WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault

Американо-итальянская корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с французским автомобилестроительным концерном Renault.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Нью-Мексико

По данным ТАСС, инцидент произошел в 12 часов по местному времени в одном из промышленных зданий аэропорта города Розуэлл.
Обновлено в 18:51
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
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Культура

В Шереметьево открыли памятник Пушкину

Обновлено в 08:00
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено в 22:00
Политика

Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 19:39
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