Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»РИА Новости 21:38
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Bloomberg: венесуэльские военные обучают колумбийских повстанцев применению ПЗРК «Игла-С»
Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".
Обновлено в 20:07
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Политика
Супруга Карлоса Гона призвала Трампа заступиться за её мужа на G20
Жена экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона рассчитывает на то, что американский лидер Дональд Трамп обсудит дальнейшую судьбу её мужа в ходе встречи с японскими властями на саммите G20 в Осаке, сообщает CNBC.
Обновлено в 23:27
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено в 17:13
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Общество
Холмское МУП ЖКХ «Мастер» гасит старые долги и копит новые
3 июня в арбитражном суде Сахалинской области было рассмотрено заявление управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области о признании МУП ЖКХ "Мастер" (Холмск) банкротом.
Обновлено в 22:19
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Экономика
СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии
Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «дачное хозяйство»
Максим Галкин опубликовал у себя в инстаграм видео, на котором показал, что растет на их с Аллой участке около дома.
Обновлено в 09:42
Общество
Учителя Борзинской школы пожаловались Осипову на ветхую мебель
Учителя Борзинской школы №43 пожаловались врио губернатора Забайкалья Александру Осипову, посетившему школу во время рабочей поездки, на ветхую мебель и старые окна.
Обновлено в 22:58
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено в 17:20
Происшествия
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено в 03:05
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Экономика
Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд
Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17