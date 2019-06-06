Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»РИА Новости 21:38
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Политика
Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.
Обновлено в 14:45
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено вчера в 13:09
Кино
Мединский прокомментировал фильм «Донбасс. Окраина»
Обновлено в 05:08
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:39
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве
Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено в 06:01
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено в 17:13
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Футбол
Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика
Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате
В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено в 21:05
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Происшествия
Массовое ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке
Массовое ДТП произошло сегодня на объездной трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке из-за густого тумана, окутавшего город, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблики.
Обновлено в 22:02
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Политика
Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Происшествия
У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено в 21:40
Происшествия
Пожар произошел на складе на юге Москвы
Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Экономика
Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики
Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено в 13:08
Политика
Сенатор предложил Украине вернуть Крым, воссоединившись с Россией
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по «возвращению Крыма», передает РИА Новости.
Обновлено в 22:09
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53