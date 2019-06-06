Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»РИА Новости 21:38

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ лишил лицензии банк «Взаимодействие»

РБК22:24

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

РЕН ТВ21:37

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

RT на русском21:57

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

ТАСС21:52

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Московский Комсомолец21:44

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

РИА Новости21:38

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Газета.Ru22:03
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Политика

Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.
Обновлено в 14:45
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено вчера в 13:09
Кино

Мединский прокомментировал фильм «Донбасс. Окраина»

Обновлено в 05:08
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:39
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Здоровье

Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве

Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено в 06:01
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено в 17:13
Происшествия

ФСБ задержала начальника колонии в Копейске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Футбол

Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Политика

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

Обновлено в 08:10
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика

Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате

В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено в 21:05
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Происшествия

Массовое ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке

Массовое ДТП произошло сегодня на объездной трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке из-за густого тумана, окутавшего город, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблики.
Обновлено в 22:02
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Политика

Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Происшествия

У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба

Обновлено в 21:40
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Экономика

Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики

Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено в 13:08
Политика

Сенатор предложил Украине вернуть Крым, воссоединившись с Россией

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по «возвращению Крыма», передает РИА Новости.
Обновлено в 22:09
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
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