Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»ТАСС 01:50

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм финанс»

Интерфакс01:42

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Газета.Ru01:47

Отделение банка «Взаимодействие» в Новосибирске прекратило клиентские операции

ТАСС03:31

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

RT на русском01:50

ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка

РБК01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

ПРАЙМ01:38

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

РИА Новости01:37
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ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
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Армия и оружие

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Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
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Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
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