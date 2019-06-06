Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»РИА Новости вчера в 21:56
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Экономика
«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку
Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Общество
Павел Дуров пообещал на месяц отказаться от еды
Обновлено в 10:57
Общество
В России ограничили оборот «аптечных наркотиков»
Ранее министерство здравоохранения предложило внести "Прегабалин" в список сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный оборот которых запрещен согласно статье 234 УК.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 11:00
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей
По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Из тюрьмы талибов на севере Афганистана освобождены 84 человека
84 узника талибов были освобождены из тюрьмы в ходе ночного рейда в северной провинции Фарьяб.
Обновлено в 10:36
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Арестован четвертый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Накануне суд принял решение об аресте еще трех фигурантов дела: гражданина России Сергея Ходжаняна, которого обвиняют в убийстве, гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина России Сурена Маркосяна, которым инкриминируется хулиганство.
Обновлено в 10:28
Авто
Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне
Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Движение на 35 километре МКАД восстановили
На внутренней стороне 35 километра МКАД в районе Северного Бутова загорелся автомобиль.
Обновлено в 10:35
Общество
В Сербии объявили режим ЧС из-за наводнений
Ранее наводнения, вызванные проливными дождями, привели к режиму ЧС в 12 муниципалитетах в центральной и западной частях Сербии, экстренные службы эвакуировали свыше 300 человек.
Обновлено в 10:36
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Технологии
«Максимателеком» и «Билайн» совместно монетизируют публичный Wi-Fi
АО «Максимателеком» и ПАО «ВымпелКом» станут стратегическими партнерами в области digital-рекламы и монетизации публичного Wi-Fi, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Обновлено в 10:21
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Россия снимет экономические санкции с Евросоюза, если увидит сигналы Европарламента о желании сотрудничать.
Обновлено в 11:06