Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»RT на русском вчера в 21:57

Банк России с 6 июня отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центробанка.
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Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка

НГСвчера в 22:27

Центробанк отозвал лицензию у банка из Новосибирска

РБК Новосибирск00:18

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

RT на русскомвчера в 21:57

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

ТАССвчера в 21:52

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

РИА Новостивчера в 21:38

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Газета.Ruвчера в 22:03

Центробанк РФ отозвал лицензию у новосибирского банка

Сиб.фмвчера в 22:55
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Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

«Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть „Рубин“», — сообщили в пресс-службе казанского коллектива.
Обновлено вчера в 06:10
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Технологии

Школьники узнают результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новое специальное приложение "Результаты ЕГЭ" .
Обновлено вчера в 10:51
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Финансы

Набиуллина: Россия снижает долю доллара в золотовалютных резервах

Россия снижает долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, работа по их диверсификации продолжается.
Обновлено в 00:29
Происшествия

При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

ВТБ не исключил повышения номинала акций

ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:59
Хоккей

Сушинский может покинуть «Авангард»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

США сообщают о «небезопасном» перехвате их самолета российским Су-35

Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:33
Политика

Путин уволил губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено вчера в 06:56
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 12:36
Кино

Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

Обновлено вчера в 08:10
Армия и оружие

Генерал рассказал о возможностях российской системы «Мертвая рука»

Российский генерал-полковник в отставке Виктор Есин рассказал об эффективности системы ядерного возмездия «Периметр», называемой на Западе «Мёртвая рука».
Обновлено вчера в 10:30
Экономика

Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault

Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:43
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