Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»РИА Новости вчера в 21:38
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
Обновлено вчера в 20:34
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
ООН эвакуирует часть персонала из Судана
В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома в Чите
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Учителя школы в Борзе попросили Осипова поменять 30-летнюю мебель
Учителя школы №43 города Борзи на встрече с временно исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым 6 июня попросили заменить мебель, которая стоит в классах уже 33 года, на новую.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Игры
Первой анонсированной игрой THQ станет ремейк про Губку Боба
Сегодня компанией была уже представлена первая игра из списка – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, являющаяся первым крупным ремейком оригинальной игры, выпущенной в далеком 2003 году.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Американец прыгнул с парашютом в 97 лет
Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики
Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:08
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено 04 июня в 15:04
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Хоккей
СМИ отправляют в отставку из «Авангарда» Сушинского и Хацея
Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено вчера в 23:20
Кино
Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека
Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено вчера в 07:15
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Военнослужащим США дали месяц на покраску забора на границе с Мексикой
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США уведомило Конгресс о намерении поручить американским военнослужащим покраску забора на границе с Мексикой для придания заграждению более «эстетического вида», уточнив, что на выполнение работ потребуется 30 дней, сообщил телеканал CBS.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпании
Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено 04 июня в 17:53
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Ученые назвали оптимальное число шагов в день
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Территорию возле аэропорта Южно-Сахалинска решено благоустраивать
Руководство аэропорта вышло в администрацию города с предложением рассмотреть возможность расширить границы благоустройства, чтобы зона, расположенная вдоль улицы Ивана Куропатко до проспекта Мира, была приведена в порядок и приезжающих в Южно-Сахалинск гостей и возвращающихся домой сахалинцев встречал не только красивый современный аэропорт, а еще и благоустроенное пространство по пути в город.
Обновлено в 00:03