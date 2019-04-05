Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Иваново»Реальное время 01:43
ЦБ сообщил сегодня, 5 апреля, об отзыве лицензии у АО КБ "Иваново". Согласно сообщению регулятора, кредитная организация систематически допускала нарушения нормативных актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов.
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Политика
Мэй запросила у Евросоюза отсрочки Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила у Евросоюза отложить до 30 июня выход королевства из ЕС.
Обновлено в 05:21
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»
Обновлено в 12:48
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Общество
Названы самые популярные имена новорожденных в России
Обновлено в 02:08
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 11:09
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Здоровье
В России решают проблему качества школьного и дошкольного питания
На парламентский слушаниях в Государственной Думе РФ поднималась проблема «доступности, безопасности и качества школьного и дошкольного питания».
Обновлено в 11:33
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Космос
Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета
Американская компания Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет почти для 95% населения всей планеты.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову раскритиковали за избалованность дочери
Обновлено в 11:30
Общество
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:41
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом
Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Политика
Вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР обсуждается в СБ ООН
Вопрос о смягчении ограничительных мер в отношении КНДР в настоящий момент обсуждается в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 13:06
Авто
Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35
Подразделение Mercedes-AMG анонсировало премьеру «заряженной» версии седана CLA нового поколения с индексом «35».
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Amazon представит аналог наушников AirPods
Американская компания Amazon планирует представить собственный аналог наушников AirPods от Apple.
Обновлено в 10:48
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
Два китайца обманули Apple на миллион долларов
Согласно расследованию ФБР, проживающие в Орегоне китайцы Яньянь Чжоу и Цюянь Цзян выудили у Apple около миллиона долларов с помощью мошеннической схемы.
Обновлено в 06:22
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл «украли» ник в Instagram у простого британца
Британец Кевин Кейли, который работает обычным инструктором вождения, заявил, что королевская семья просто украла у него этот ник.
Обновлено в 08:01
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Два снаряда времен войны нашли в петербургской квартире
Обновлено в 13:14
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57