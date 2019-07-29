Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 170-е место в банковской системе РФ.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что частные военные компании из США грабят нефтяные объекты в Сирии, сообщает ТАСС.

Происшествия Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.

Политика В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.

Гаджеты Oppo лицензировала технологию быстрой зарядки VOOC ещё 8 компаниям Китайский производитель смартфонов Oppo объявил о подписании лицензионного соглашения с восемью компаниями на разработку, производство и продажу устройств с поддержкой проприетарной технологии ускоренной зарядки VOOC Flash Charge.

Технологии Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему «КамАЗа» Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему «КамАЗов», которые будут выпускаться с осени этого года.

Политика Уволен глава полиции Днепропетровской области "Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.

Авто Озвучена стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с «автоматом» Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.

Шоу-бизнес Волочкова отпразднует годовщину с возлюбленным Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в личном аккаунте в Instagram новое фото.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Экономика Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье В отдельных случаях обманутым дольщикам могут быть предложены квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо купленных ими новостроек, заявил вице-премьер Виталий Мутко «РИА Новости».

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Политика На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.

Армия и оружие В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500 В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.

Политика Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Технологии Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Общество Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.