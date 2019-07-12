с чего всё началось

Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.

Общество Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы» Накануне секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка написал в Facebook, что в епархию поступило много жалоб от людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения.

Происшествия В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Футбол Полузащитник «Фейеноорда» отказался от перехода в «Локомотив» Напомним, что 23-летний хавбек в прошлом сезоне провел за роттердамский клуб четыре матча Действующий контракт Тапии с Фейеноордом рассчитан до конца июня 2020 года, а стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.

Интернет Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Происшествия В Челябинской области молния убила туристку В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.

Политика В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.

Общество Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.

Политика Итальянский суд огласит приговор украинскому нацгвардейцу Маркиву Обвинение настаивает на том, что именно батальон Маркива тогда открыл прицельный огонь по журналистам и требует отправить бойца за решетку на 17 лет.

Шоу-бизнес Жена Невзорова выгородила мужа перед умирающей от рака Яковлевой Жена журналиста Александра Невзорова Лидия отреагировала на обвинения в том, что он не поддерживает бывшую супругу актрису Александру Яковлеву в борьбе с раком.

Общество «ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.

Общество Тяжба века. Суд Киева разрешил называть мэра «Гандоном» История у городка богатая, основан был в 1514 году, и много повидал на своем веку — был часть Великого княжества Литовского, Речи, Посполитой, Российской империи, дважды оккупировался немцами.

Политика Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.

Футбол «Сочи» объявил о переходе Федора Кудряшова Состав «Сочи» пополнил защитник Федор Кудряшов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Шоу-бизнес Психолог назвала брак Джоли и Питта зависимостью 15 лет — именно столько исполнилось бы союзу Питта и Джоли, будь они до сих пор вместе.

Происшествия МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.

Происшествия 17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти 17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.

Кино Лунгин монтирует новый фильм с Кейтелем, Пересильд и Раппопорт Харви Кейтель, Юлия Пересильд и Ксения Раппопорт сыграли главные роли в новом англоязычном фильме фильме Павла Лунгина, который он снимал в Израиле.

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Финансы Россия засекретила кредит на миллиард долларов За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.

Происшествия Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.