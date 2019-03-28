Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчётного банка»Говорит Москва вчера в 01:40
По величине активов банк на 1 января занимал 403-е место в банковской системе России.
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с чего всё началось
Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.Коммерсантъвчера в 02:24
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Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы в 2010 году
ФСБ удалось задержать террориста, причастного к терактам в столичном метро в 2010 году. Подозреваемый был обнаружен в Дагестане.
Обновлено вчера в 07:59
Космос
Найдена вторая галактика без темной материи
Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено вчера в 13:05
Кино
HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:00
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub
Японская автомобилестроительная компания Nissan представила новую модель продаж автомобилей под названием City Hub.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Красноярец сделал татуировку с портретом мэра Сергея Еремина
Красноярский мастер Денис Кривосудов набил татуировку одному из жителей города. Клиент попросил нарисовать на руке портрет мэра.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем
В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 для нужд Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол
Куртуа: «Азар спросил, почему я не упал в эпизоде с голом Черышева»
Голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа ещё раз вспомнил о пропущенном голе в матче с россиянами (3:1) в квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель
Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
«Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей
Специалисты «Роскачества» разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
Теннис
Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в Майами
Швейцарец по ходу матча выиграл восемь геймов подряд. В полуфинале турнира Федерер сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей
Обновлено вчера в 14:51
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Назван лучший новый среднеразмерный кроссовер в России
Из шести новинок в сегменте средних кроссоверов в прошлом году ровно половину составили машины китайских автопроизводителей.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
Focus не удался. Ford уходит из России
Обновлено 27 марта в 13:10