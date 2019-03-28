ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчётного банка»Говорит Москва вчера в 01:40

с чего всё началось

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Политика «Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".