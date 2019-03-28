Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчётного банка»Говорит Москва вчера в 01:40

По величине активов банк на 1 января занимал 403-е место в банковской системе России.
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с чего всё началось
Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе
, опубликованном на сайте регулятора.
Коммерсантъвчера в 02:24

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Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

ТАССвчера в 02:25

ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка

Банки.рувчера в 01:35

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Взгляд.рувчера в 02:05

ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Интерфаксвчера в 01:56

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка

RT на русскомвчера в 01:53

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

РБКвчера в 02:12

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Коммерсантъвчера в 02:24
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Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика

Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы в 2010 году

ФСБ удалось задержать террориста, причастного к терактам в столичном метро в 2010 году. Подозреваемый был обнаружен в Дагестане.
Обновлено вчера в 07:59
Космос

Найдена вторая галактика без темной материи

Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено вчера в 13:05
Кино

HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:00
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Авто

Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub

Японская автомобилестроительная компания Nissan представила новую модель продаж автомобилей под названием City Hub.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

Красноярец сделал татуировку с портретом мэра Сергея Еремина

Красноярский мастер Денис Кривосудов набил татуировку одному из жителей города. Клиент попросил нарисовать на руке портрет мэра.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средств

Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия

Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем

В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 для нужд Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 19:02
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол

Куртуа: «Азар спросил, почему я не упал в эпизоде с голом Черышева»

Голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа ещё раз вспомнил о пропущенном голе в матче с россиянами (3:1) в квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Британия скрыла от России данные о счетах россиян

Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель

Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

«Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей

Специалисты «Роскачества» разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет

Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
Теннис

Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в Майами

Швейцарец по ходу матча выиграл восемь геймов подряд. В полуфинале турнира Федерер сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей

Обновлено вчера в 14:51
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Назван лучший новый среднеразмерный кроссовер в России

Из шести новинок в сегменте средних кроссоверов в прошлом году ровно половину составили машины китайских автопроизводителей.
Обновлено вчера в 14:30
Авто

Focus не удался. Ford уходит из России

Обновлено 27 марта в 13:10
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