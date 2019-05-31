Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

ТАСС01:22

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Rambler News Service00:03

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

РБКвчера в 22:08

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Ведомостивчера в 22:06

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

RT на русскомвчера в 21:59

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

РИА Новостивчера в 21:43

ЦБ обнаружил «дыру» в Роскомснаббанке почти на 19 млрд рублей

Банки.рувчера в 10:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:14, Ашберн
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Общество

Абоненты Tele2 массово пожаловались на проблемы со связью

Пользователи Tele2 пожаловались на проблемы со связью. Абоненты оператора "большой четверки" Tele2 столкнулись с проблемами.
Обновлено вчера в 04:59
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Общество

Роскачество проверило детские коляски в России

Обновлено в 01:00
Транспорт

Беглов рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге

Все планы по строительству 29 станций метро Петербурге обязательно будут выполнены, заявил врио губернатора города Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Обновлено вчера в 15:53
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в состоянии опьянения и повлёкшие травмы или гибель людей.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол

Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Перми при столкновении автобусов пострадали 6 человек

В результате аварии пострадали шесть человек - водители и кондукторы обоих автобусов, а также два пассажира.
Обновлено в 01:27
Политика

Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»

Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Политика

В Киеве назвали время очередной встречи в «нормандском формате»

Новое руководство Украины сообщило о подготовке очередной встречи в нормандском формате.
Обновлено в 01:07
Технологии

Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено в 00:23
Энергетика

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие

Шесть батальонов ВДВ перевооружили на новейшую бронетехнику

Командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) подвело итоги деятельности и боевой учебы в зимнем периоде обучения с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 01:41
Политика

РБК назвал дату прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году запланирована на 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 00:25
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Политика

Путин и Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Обновлено в 01:16
Общество

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Путешествия

НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях

Обновлено вчера в 20:02
Энергетика

В «Газпроме» раскрыли ответ Дании на решение по «Северному потоку-2»

Даже если произойдет сдвиг сроков строительства, то незначительный. На Украине раскрыли "правду" про "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:49
Теннис

Блинкова обыграла Гарсию во втором круге «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Общество

Жители уральского города нашли компромисс по храму для Екатеринбурга

Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде

Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное