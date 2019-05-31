Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22
«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:14, Ашберн
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Абоненты Tele2 массово пожаловались на проблемы со связью
Пользователи Tele2 пожаловались на проблемы со связью. Абоненты оператора "большой четверки" Tele2 столкнулись с проблемами.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Общество
Роскачество проверило детские коляски в России
Обновлено в 01:00
Транспорт
Беглов рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге
Все планы по строительству 29 станций метро Петербурге обязательно будут выполнены, заявил врио губернатора города Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Обновлено вчера в 15:53
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в состоянии опьянения и повлёкшие травмы или гибель людей.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Перми при столкновении автобусов пострадали 6 человек
В результате аварии пострадали шесть человек - водители и кондукторы обоих автобусов, а также два пассажира.
Обновлено в 01:27
Политика
Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»
Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Политика
В Киеве назвали время очередной встречи в «нормандском формате»
Новое руководство Украины сообщило о подготовке очередной встречи в нормандском формате.
Обновлено в 01:07
Технологии
Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено в 00:23
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Шесть батальонов ВДВ перевооружили на новейшую бронетехнику
Командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) подвело итоги деятельности и боевой учебы в зимнем периоде обучения с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 01:41
Политика
РБК назвал дату прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году запланирована на 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 00:25
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Политика
Путин и Абэ встретятся 29 июня в Осаке
Обновлено в 01:16
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Путешествия
НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях
Обновлено вчера в 20:02
Энергетика
В «Газпроме» раскрыли ответ Дании на решение по «Северному потоку-2»
Даже если произойдет сдвиг сроков строительства, то незначительный. На Украине раскрыли "правду" про "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:49
Теннис
Блинкова обыграла Гарсию во втором круге «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Общество
Жители уральского города нашли компромисс по храму для Екатеринбурга
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде
Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56