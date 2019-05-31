Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22
«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
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Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Наука
Ученые рассказали о возможной причине вымирания неандертальцев
Французские эволюционисты называют возможной причиной вымирания древних людей бесплодие женщин.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Обновлено в 02:02
Политика
Лавров прокомментировал последние события в Косово
Власти Косово "отбились от рук" и их действия в отношении российского сотрудника миссии ООН неприемлемы, заявил в пятницу журналистам в Токио глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:07
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Транспорт
Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках
Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Обновлено в 01:00
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Врачи помогают тюменцам бросить курить
Медики Областной клинической больницы №2 помогают тюменцам бросать курить.
Обновлено в 01:36
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено вчера в 12:08
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Наука
Определены прародители человеческой цивилизации
Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с батутом в Улан-Удэ увеличилось до шести
Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести, родители еще одного ребенка обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
Обновлено в 01:34
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Общество
В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары
Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено 29 мая в 10:34
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Законопроект о покупке машины на маткапитал внесли в Госдуму
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вместе с другими депутатами разработал законопроект, разрешающий тратить средства маткапитала на покупку автомобиля.
Обновлено вчера в 07:02
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Здоровье
В алтайском райцентре отремонтировали два отделения больницы
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии
Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37