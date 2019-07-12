Экономика

Центробанк отложит новую пенсионную реформуVologda-poisk.ru 15:27

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала. Конечное решение касательно итогового срока обсуждения обществом указанной реформы на данный момент не принято.
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с чего всё началось

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.
РБК00:30

Подробнее о событии

Реформу, призванную повысить пенсии россиян, хотят отложить

URA.Ru01:21

ЦБ и Минфин могут отложить реформу накопительной пенсии

Ведомости03:35

Центробанк предлагает отложить обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала до следующего года

Эхо Москвы01:15

Новую пенсионную реформу отложат

Lenta.ru02:56

Центробанк предложил перенести реформу пенсионных накоплений

Коммерсантъ02:19

СМИ узнали об идее отложить новую пенсионную реформу

Московский Комсомолец03:26

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

РБК00:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
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Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

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Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии

На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.
Обновлено в 16:00
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»

Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году.
Обновлено в 15:19
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Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Обновлено в 16:00
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Политика

США намерены бороться с акцией «Бессмертный полк»

Обновлено в 04:59
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Спорт

Медведева и Загитова выступят на открытых прокатах в Москве

Обновлено вчера в 14:49
Политика

Вице-премьер Гордеев заявил о недопустимости уничтожения продуктов

Вопрос о дальнейшем использовании изъятых продуктов питания требует более детальной проработки, заявил в пятницу журналистам вице-премьер Алексей Гордеев, пишет ТАСС.
Обновлено в 03:26
Наука

Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»

Как писал News.ru, утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью.
Обновлено в 11:20
Здоровье

Врач-диетолог раскрыла секрет здорового питания после 40 лет

Соли следует употреблять не более 1 чайной ложки в сутки, а сахара - не более 30-40 граммов в день.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Футбол

Домашний матч «Торпедо» против «Балтики» перенесут на резервную арену

Московское «Торпедо» объявило, что матч 2-го тура первенства ФНЛ против «Балтики», который завтра, 13 июля, будет перенесен со стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на резервную арену.
Обновлено в 14:10
Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Недвижимость

Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Тете избитой девочки из Ингушетии предъявили обвинение

Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении малолетней племянницы.
Обновлено в 15:37
Экономика

Минтруд увеличит прожиточный минимум

«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем

На светском мероприятии Водянова появилась в сером платье.
Обновлено в 10:28
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
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