Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформуVologda-poisk.ru 15:27
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала. Конечное решение касательно итогового срока обсуждения обществом указанной реформы на данный момент не принято.
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с чего всё началось
Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.РБК00:30
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