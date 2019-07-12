Экономика

Центробанк отложит новую пенсионную реформуVologda-poisk.ru 15:27

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала. Конечное решение касательно итогового срока обсуждения обществом указанной реформы на данный момент не принято.
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ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.
РБК00:30

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Реформу, призванную повысить пенсии россиян, хотят отложить

URA.Ru01:21

ЦБ и Минфин могут отложить реформу накопительной пенсии

Ведомости03:35

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

РБК00:30

Новую пенсионную реформу отложат

Lenta.ru02:56

Центробанк предложил перенести реформу пенсионных накоплений

Коммерсантъ02:19

Центробанк предлагает отложить обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала до следующего года

Эхо Москвы01:15

СМИ узнали об идее отложить новую пенсионную реформу

Московский Комсомолец03:26
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:16, Вашингтон
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Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

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