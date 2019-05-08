Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублейТАСС вчера в 12:36

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.
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Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

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ТАССвчера в 12:36
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Футбол

Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
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В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
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Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне

Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
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Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
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Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Группа туристов попала под лавину на Алтае, погибли семь человек, сообщил источник "Интерфакса" в среду.
Обновлено в 00:31
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

УАЗ начал продажи в России самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 02:15
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
Армия и оружие

В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Здоровье

Почему сельские дети вместо кабинета логопеда попадают в школы для умственно отсталых

Детей с нарушениями речи каждый год становится всё больше.
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Авто

Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
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«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
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В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры

Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Кино

Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре

В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
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Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
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Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
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Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии

Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
Здоровье

Медики предложили лечить храп электричеством

Медики разработали новый способ избавления от храпа, которому подвержено около половины взрослого населения РФ.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Установленный ко Дню Победы памятник упал на ребенка

Новый памятник, который был установлен ко Дню Победы в селе Камышевка в Курганской области, упал на 10-летнего ребенка.
Обновлено в 03:27
Общество

Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов

Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

США захотели разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы.
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Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
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Mitsubishi увеличила продажи в России на 2%

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