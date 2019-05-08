Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублейТАСС вчера в 12:36
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.
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Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков
Эхо Москвывчера в 14:02
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