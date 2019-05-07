Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:59

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб. В отчете также отмечается, что в целом показатели рентабельности банковского сектора выросли.
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Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

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RT на русскомвчера в 12:52

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Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков

Эхо Москвывчера в 14:02
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

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Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
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Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.
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Лукашенко поздравил Путина и других зарубежных лидеров с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительные послания российскому коллеге Владимиру Путину и другим зарубежным лидерам по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.
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В Тюмени массово эвакуируют торговые центры

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Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

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Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
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