Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:59

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб. В отчете также отмечается, что в целом показатели рентабельности банковского сектора выросли.

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

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