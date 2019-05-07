Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублейКоммерсантъ 14:59
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб. В отчете также отмечается, что в целом показатели рентабельности банковского сектора выросли.
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На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок
Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
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Общество
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СМИ: Экстренные службы «Шереметьево» в первые минуты после катастрофы отказались от дополнительной пожарной машины «из города»
Экстренные службы аэропорта «Шереметьево» в первые минуты после катастрофы Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» отказались от дополнительной пожарной машины «из города».
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Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.
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Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Армия и оружие
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На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
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