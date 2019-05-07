Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подрядРБК вчера в 13:29

Убыток за 2018 год оказался чуть ниже, чем за 2017-й, когда ЦБ показал отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд руб. Это стало историческим рекордом, до этого в последний раз Банк России фиксировал убыток в 1998 году — около 28 млрд руб. За предыдущий, 2016 год ЦБ отчитался о прибыли в размере 43,7 млрд руб.

Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подряд

Происшествия В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.

Происшествия В Японии автомобиль врезался в группу детей Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.

Происшествия Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Путешествия Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.

Происшествия В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари В московском аэропорту Шереметьево рейс, который готовился к вылету в Ригу. Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиров вывели из лайнера.

Происшествия В Пакистане три человека погибли, 18 пострадали при взрыве у храма По меньшей мере три человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва около храма Дата-Дарбар в пакистанском Лахоре, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на власти.

Общество Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии С 8 мая в России начнет действовать ограничение на поставку молока и продукции, произведенной из него, из Белоруссии, такое решение принял Россельхознадзор России.

Общество Экс-министр связи Якутии Александр Борисов скончался Экс-министр связи республики, автор популярной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александр Борисов скончался сегодня, 8 мая, сообщает телеканал «Якутия 24».Эту информацию подтвердили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.

Экономика Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.

Происшествия Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Венгрии Отмечается, что это первый случай заболевания сибирской язвой на территории Венгрии за последние несколько лет.

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Происшествия Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.

Экономика Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.

Кино Disney перенесла премьеру второго «Аватара» Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар".

Экономика Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Футбол «Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.

Гаджеты Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.

Происшествия Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.

Спорт Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.