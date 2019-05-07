Финансы
Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подрядРБК вчера в 13:29
Убыток за 2018 год оказался чуть ниже, чем за 2017-й, когда ЦБ показал отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд руб. Это стало историческим рекордом, до этого в последний раз Банк России фиксировал убыток в 1998 году — около 28 млрд руб. За предыдущий, 2016 год ЦБ отчитался о прибыли в размере 43,7 млрд руб.
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Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков
Эхо Москвывчера в 14:02
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