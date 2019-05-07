Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:59

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб. В отчете также отмечается, что в целом показатели рентабельности банковского сектора выросли.
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ЦБ РФ потратился на санацию банков «без оглядки» на возможные убытки

REGNUM03:33

Объем купюр ₽2000 в обороте вырос в 16 раз за год

РБКвчера в 14:19

ЦБ в 2018 году выявлял основания для санации страховщиков

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Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков

Эхо Москвывчера в 14:02

Какие нарушения ЦБ нашел в банках в 2018 году

Ведомостивчера в 14:51

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 14:59

Банк России раскрыл свой убыток за 2018 год

RT на русскомвчера в 12:52
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Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Футбол

Капелло: «Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид»

"Барселона" не сумела забить Алиссону, который совершал превосходные сейвы. Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

Основными конкурентами Kia Trailster станут следующие модели: Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Captur, Tata Harrier и MG Hector.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне

Обновлено в 03:07
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Шойгу оценил парадный кабриолет Aurus

Министр обороны Сергей Шойгу заявил РИА Новости, что ему понравился новый кабриолет Aurus, впервые участвующий в параде Победы.
Обновлено вчера в 20:12
Культура

Елена Малышева ставит диагнозы по текстам песен

Обновлено в 05:01
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Политика

В Кремле прокомментировали возможный запрет эксплуатации SSJ-100

В Кремле отреагировали на петицию, в которой пользователи Сети требуют запретить полеты пассажирских лайнеров SSJ-100.
Обновлено в 05:52
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Общество

Шойгу запретил привлекать детей в «Юнармию» насильно

Минобороны России выявило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров - министр Сергей Шойгу назвал это недопустимым.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Экономика

Промпроизводство в Германии увеличилось за месяц на полпроцента

Объем промышленного производства в Германии увеличился в марте 2019 года на 0,5% относительно предыдущего месяца, когда индикатор повысился на 0,4%, следует из отчета Министерства экономики и труда ФРГ.
Обновлено в 04:20
Общество

Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Политика

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»

7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова отравилась бургером в ресторане «Шереметьево»

Обновлено в 00:39
Общество

В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»

В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Происшествия

В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Обновлено в 01:57
Кино

Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»

Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров

Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 05:33
Здоровье

Почему сельские дети вместо кабинета логопеда попадают в школы для умственно отсталых

Детей с нарушениями речи каждый год становится всё больше.
Обновлено в 02:00
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