Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублейКоммерсантъ 14:59

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб. В отчете также отмечается, что в целом показатели рентабельности банковского сектора выросли.
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Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Коммерсантъ14:59

ЦБ в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Rambler News Service12:40

Какие нарушения ЦБ нашел в банках в 2018 году

Ведомости14:51

Объем купюр ₽2000 в обороте вырос в 16 раз за год

РБК14:19

Банк России раскрыл свой убыток за 2018 год

RT на русском12:52

Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков

Эхо Москвы14:02

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

ТАСС12:36
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Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Обновлено в 21:58
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края

Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено в 22:38
Спорт

Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко

Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»

Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Писавшая про смерть Началовой журналистка скончалась вслед за ней

Обновлено в 11:02
Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено в 22:13
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп: не знаю, как ребята это сделали

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог сдержать эмоций после победы в ответной встрече полуфинального раунда Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
Обновлено в 18:43
Транспорт

С 13 мая в городских автобусах будут принимать школьные проездные только нового образца

С 13 мая на валидаторах во всех городских автобусах будет отключена функция, с помощью которой водитель или кондуктор могли пробить школьный билет вручную.
Обновлено в 20:48
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Известная фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

Обновлено в 05:32
Общество

Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.
Обновлено в 07:33
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Общество

В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей

Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено в 21:45
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины

Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Мать Бритни Спирс требует у суда посвятить ее в детали лечения дочери

Линн Спирс требует, чтобы ее уведомили обо всех вопросах, которые касаются ее дочери, в частности о ее здоровье.
Обновлено в 19:08
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Футбол

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие

Состоялась генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада Победы прошла во Владивостоке. Это последняя, седьмая по счету, тренировка перед праздником.
Обновлено в 21:48
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Общество

Генпрокурор раскритиковал реализацию мусорной реформы в регионах

Генпрокурор РФ Юрий Чайка дал оценку реализации мусорной реформы в России.
Обновлено в 07:36
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