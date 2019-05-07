Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублейКоммерсантъ 14:59
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб. В отчете также отмечается, что в целом показатели рентабельности банковского сектора выросли.
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Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края
Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено в 22:38
Спорт
Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»
Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено в 22:13
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Футбол
Тренер «Ливерпуля» Клопп: не знаю, как ребята это сделали
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог сдержать эмоций после победы в ответной встрече полуфинального раунда Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
Обновлено в 18:43
Транспорт
С 13 мая в городских автобусах будут принимать школьные проездные только нового образца
С 13 мая на валидаторах во всех городских автобусах будет отключена функция, с помощью которой водитель или кондуктор могли пробить школьный билет вручную.
Обновлено в 20:48
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Общество
Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.
Обновлено в 07:33
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Общество
В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей
Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено в 21:45
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины
Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Мать Бритни Спирс требует у суда посвятить ее в детали лечения дочери
Линн Спирс требует, чтобы ее уведомили обо всех вопросах, которые касаются ее дочери, в частности о ее здоровье.
Обновлено в 19:08
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
Состоялась генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы прошла во Владивостоке. Это последняя, седьмая по счету, тренировка перед праздником.
Обновлено в 21:48
Общество
Генпрокурор раскритиковал реализацию мусорной реформы в регионах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка дал оценку реализации мусорной реформы в России.
Обновлено в 07:36