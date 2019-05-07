Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убыткаВедомости вчера в 13:10
Центробанк России в 2018 г. получил 434,6 млрд руб. убытка, говорится в годовом отчете регулятора. Процентные доходы ЦБ в отчетном периоде увеличились на 218,2% до 361,7 млрд руб. Активы регулятора увеличились до 39,4 млрд руб. против 30,8 млрд руб. в 2017 г.
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Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков
Эхо Москвывчера в 14:02
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