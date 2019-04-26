Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без измененийБанки.ру вчера в 06:30
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
RT на русскомвчера в 13:17
Прогноз по инфляции на этот год Центробанк обновит на опорном заседании 14 июня
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В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
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Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
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Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
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Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
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Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день
Работы займут время до конца рабочего дня.
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Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика
В ООН заявили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь
Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьезных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
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Песков пошутил про сон и рабочий график Путина
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Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 02:59
Футбол
Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
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Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце
Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины
Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 05:06
Общество
В Новосибирске двух школьников вызвали в полицию из-за футболок
Автор коллекции футболок, школьник 16-летний Никита Дмитриев, пояснил, что он против стрельбы в школах, коллекция была посвящена «Колумбайну», чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Обновлено в 00:02
Политика
Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" раскритиковала законопроект депутатов Верховной рады, который существенно ограничивает права президента Украины, и призвала дать шанс избранному главе государства выполнять свою работу.
Обновлено в 05:58
Политика
Путин раскрыл расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса
Российский президент Владимир Путин рассказал, что расходы на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса в течение нескольких лет составят около 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:28
Общество
Жительница Екатеринбурга названа самой красивой сотрудницей Росгвардии
Конкурс носил название «Краса Росгвардии». Победительница служит в звании прапорщика, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Технологии
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок
На месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП перекрыто движение транспорта по двум полосам Киевского шоссе.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
«Место королевы шансона свободно»: Успенская после слухов о болезни сделала неожиданное признание
Обновлено в 03:00
Хоккей
Защитник Андрей Марков покинет «Ак Барс»
Стало известно, что "Ак Барс", сложивший с себя полномочия обладателя Кубка Гагарина, расстанется с несколькими хоккеистами.
Обновлено в 05:34