Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без измененийБанки.ру вчера в 06:30

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Ключевая ставка сохранена по просьбам трудящихся

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Вероятность снижения ставки на заседании ЦБ РФ в июне существенно выросла

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Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

RT на русскомвчера в 13:17

Прогноз по инфляции на этот год Центробанк обновит на опорном заседании 14 июня

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ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

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Банк России надеется, что годовая инфляция вернется к 4% в 2020 году

Росбалтвчера в 07:22

ЦБ дал сигнал на старт снижению ключевой ставки

ПРАЙМвчера в 14:46
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Автоспорт

Даниил Квят разбил болид в свой день рождения

Обновлено вчера в 13:54
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Музыка

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

«Транснефть» получила ответ на обвинения в загрязнении нефти

Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:05
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Работы займут время до конца рабочего дня.
Обновлено в 02:27
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика

В ООН заявили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьезных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Обновлено в 03:49
Политика

Песков пошутил про сон и рабочий график Путина

Обновлено в 03:38
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Песков прокомментировал приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 02:59
Футбол

Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

Обновлено в 04:08
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце

Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Политика

Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины

Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 05:06
Общество

В Новосибирске двух школьников вызвали в полицию из-за футболок

Автор коллекции футболок, школьник 16-летний Никита Дмитриев, пояснил, что он против стрельбы в школах, коллекция была посвящена «Колумбайну», чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Обновлено в 00:02
Политика

Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" раскритиковала законопроект депутатов Верховной рады, который существенно ограничивает права президента Украины, и призвала дать шанс избранному главе государства выполнять свою работу.
Обновлено в 05:58
Политика

Путин раскрыл расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса

Российский президент Владимир Путин рассказал, что расходы на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса в течение нескольких лет составят около 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:28
Общество

Жительница Екатеринбурга названа самой красивой сотрудницей Росгвардии

Конкурс носил название «Краса Росгвардии». Победительница служит в звании прапорщика, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Технологии

Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта

Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок

На месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП перекрыто движение транспорта по двум полосам Киевского шоссе.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

«Место королевы шансона свободно»: Успенская после слухов о болезни сделала неожиданное признание

Обновлено в 03:00
Хоккей

Защитник Андрей Марков покинет «Ак Барс»

Стало известно, что "Ак Барс", сложивший с себя полномочия обладателя Кубка Гагарина, расстанется с несколькими хоккеистами.
Обновлено в 05:34
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