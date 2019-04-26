Финансы

Центральный банк России сохранил ключевую ставку9111.ru вчера в 07:13

Центральный банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
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Ключевая ставка сохранена по просьбам трудящихся

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Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

RT на русскомвчера в 13:17
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе

Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Путешествия

Определены самые дешевые билеты в экзотические страны

Самыми бюджетными зарубежными направлениями на ближайшее время стали Иордания, Испания и Кипр, сообщает Aviasales.
Обновлено в 04:15
Футбол

Игор Митрески: «Играл за „Спартак“ в худшее для клуба время за всю его современную историю»

Бывший защитник «Спартака» и сборной Македонии, а ныне скаут Игор Митрески вспомнил тяжелые времена красно-белых, рассказал о тренерских методах Чернышова, издевательствами над «приезжими» на тренировках, своей работе скаутом.
Обновлено в 02:13
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Происшествия

Троих полковников ФСБ арестовали по подозрению в коррупции

Сумма ущерба оценивается в 490 миллионов рублей Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника ФСБ, бывшего сотрудника управления "К", Андрея Васильева, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Экономика

В Псковской области планируют раздавать земли бесплатно

По программе «Псковский гектар» любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, чтобы использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Расследование гибели отца бойца ММА взял на контроль глава Дагестана

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев будет лично контролировать расследование дела о гибели отца чемпиона мира по боям без правил (ММА) Магомеда Юнусилау — Сулли Юнусилау.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Представитель Лободы объявила, что «история Голоса окончена»

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 14:33
Авто

Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров

У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.
Обновлено вчера в 05:41
Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Россия думает о том, чтобы упростить порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено в 04:39
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ

Обновлено вчера в 16:35
Политика

На Украине принят резонансный закон о языке

Верховная рада приняла закон о языке, согласно которому украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено 25 апреля в 08:14
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц

Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
Обновлено вчера в 11:00
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Политика

Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны после смены их цвета на зеленый

В соцсетях Шерин написал о недопустимости смены цвета, так как «голубые курсантские погоны всегда были, по сути, первой наградой молодым людям, заслужившим право быть курсантами легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии Маргелова».
Обновлено 25 апреля в 10:51
Общество

Власти сообщили причину закрытия кемеровского ТЦ «Лапландия»

Обновлено в 00:48
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Певица Валерия трогательно поздравила мать с 81-летием

Галина Перфилова 27 апреля отмечает собственное 81-летие, в честь чего Валерия призналась в любви к матери и посвятила ей пост в Instagram.
Обновлено в 03:59
Политика

В ООН заявили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьезных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Обновлено в 03:49
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
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