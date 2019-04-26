Центральный банк России сохранил ключевую ставку9111.ru вчера в 07:13

Центральный банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.

Происшествия В Хабаровском крае упал самолет Як-18 Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.

Путешествия Определены самые дешевые билеты в экзотические страны Самыми бюджетными зарубежными направлениями на ближайшее время стали Иордания, Испания и Кипр, сообщает Aviasales.

Футбол Игор Митрески: «Играл за „Спартак“ в худшее для клуба время за всю его современную историю» Бывший защитник «Спартака» и сборной Македонии, а ныне скаут Игор Митрески вспомнил тяжелые времена красно-белых, рассказал о тренерских методах Чернышова, издевательствами над «приезжими» на тренировках, своей работе скаутом.

Происшествия Троих полковников ФСБ арестовали по подозрению в коррупции Сумма ущерба оценивается в 490 миллионов рублей Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника ФСБ, бывшего сотрудника управления "К", Андрея Васильева, передает РИА Новости.

Политика Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Авто АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.

Экономика В Псковской области планируют раздавать земли бесплатно По программе «Псковский гектар» любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, чтобы использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.

Происшествия Расследование гибели отца бойца ММА взял на контроль глава Дагестана Глава Республики Дагестан Владимир Васильев будет лично контролировать расследование дела о гибели отца чемпиона мира по боям без правил (ММА) Магомеда Юнусилау — Сулли Юнусилау.

Происшествия В Уфе пропала семья из 5 человек В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.

Авто Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.

Политика Украинцам могут упростить получение российского гражданства Россия думает о том, чтобы упростить порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины, заявил президент Владимир Путин.

Путешествия Лодку Федора Конюхова сняли на видео Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".

Политика На Украине принят резонансный закон о языке Верховная рада приняла закон о языке, согласно которому украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.

Религия Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.

Политика Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны после смены их цвета на зеленый В соцсетях Шерин написал о недопустимости смены цвета, так как «голубые курсантские погоны всегда были, по сути, первой наградой молодым людям, заслужившим право быть курсантами легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии Маргелова».

Шоу-бизнес Певица Валерия трогательно поздравила мать с 81-летием Галина Перфилова 27 апреля отмечает собственное 81-летие, в честь чего Валерия призналась в любви к матери и посвятила ей пост в Instagram.

Политика В ООН заявили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьезных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.