Финансы
Центральный банк России сохранил ключевую ставку9111.ru вчера в 07:13
Центральный банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
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Прогноз по инфляции на этот год Центробанк обновит на опорном заседании 14 июня
Финмаркетвчера в 10:28
Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
RT на русскомвчера в 13:17
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Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе
Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Путешествия
Определены самые дешевые билеты в экзотические страны
Самыми бюджетными зарубежными направлениями на ближайшее время стали Иордания, Испания и Кипр, сообщает Aviasales.
Обновлено в 04:15
Футбол
Игор Митрески: «Играл за „Спартак“ в худшее для клуба время за всю его современную историю»
Бывший защитник «Спартака» и сборной Македонии, а ныне скаут Игор Митрески вспомнил тяжелые времена красно-белых, рассказал о тренерских методах Чернышова, издевательствами над «приезжими» на тренировках, своей работе скаутом.
Обновлено в 02:13
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Происшествия
Троих полковников ФСБ арестовали по подозрению в коррупции
Сумма ущерба оценивается в 490 миллионов рублей Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника ФСБ, бывшего сотрудника управления "К", Андрея Васильева, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta
АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Экономика
В Псковской области планируют раздавать земли бесплатно
По программе «Псковский гектар» любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, чтобы использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Расследование гибели отца бойца ММА взял на контроль глава Дагестана
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев будет лично контролировать расследование дела о гибели отца чемпиона мира по боям без правил (ММА) Магомеда Юнусилау — Сулли Юнусилау.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Россия думает о том, чтобы упростить порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено в 04:39
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ
Обновлено вчера в 16:35
Политика
На Украине принят резонансный закон о языке
Верховная рада приняла закон о языке, согласно которому украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено 25 апреля в 08:14
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц
Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
Обновлено вчера в 11:00
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны после смены их цвета на зеленый
В соцсетях Шерин написал о недопустимости смены цвета, так как «голубые курсантские погоны всегда были, по сути, первой наградой молодым людям, заслужившим право быть курсантами легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии Маргелова».
Обновлено 25 апреля в 10:51
Общество
Власти сообщили причину закрытия кемеровского ТЦ «Лапландия»
Обновлено в 00:48
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Певица Валерия трогательно поздравила мать с 81-летием
Галина Перфилова 27 апреля отмечает собственное 81-летие, в честь чего Валерия призналась в любви к матери и посвятила ей пост в Instagram.
Обновлено в 03:59
Политика
В ООН заявили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь
Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьезных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Обновлено в 03:49
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12