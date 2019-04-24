Финансы
Центробанк опустит ключевую ставкуDeita.ru вчера в 21:28
С текстом доклада аналитиков удалось ознакомиться "Известиям". Кроме этого, специалисты прогнозируют то, что процесс по снижению ключевой ставки начнётся уже в следующем году. По их данным, в 2019 году этот показатель будет оставаться на отметке 7,75%.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Происшествия
Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики
По данным ведомства, молодая женщина 1992 года рождения и мужчина 1976 года раскладывали по городу «закладки» с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для последующего сбыта.
Обновлено в 03:49
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Футбол
Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве функционера
По информации источника, если «ПСЖ» не удастся подписать новое соглашение с 41-летним итальянцем, то Буффон может получить руководящую должность в туринском «Ювентусе» по окончании сезона.
Обновлено в 03:55
Космос
В РКК «Энергия» разработали новую схему сближения с МКС
«По мнению специалистов-баллистиков РКК "Энергия", реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через 2-3 года», – говорится в сообщении на сайте корпорации.
Обновлено в 03:16
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
Чистая прибыль Intel в I квартале сократилась на 4%
Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, в первом квартале 2019 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 4 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Под Калининградом установят комплекс РЭБ, который охватит всю Европу
Обновлено вчера в 18:19
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Поставки в Турцию С-400 назвали стратегической уловкой России
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Си Цзиньпин подарил Путину «Легендарного шелкового скакуна»
Обновлено в 04:10
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией
Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье
742 малыша родились в 2018 году благодаря городской программе ЭКО
В прошлом году в Москве благодаря бесплатной процедуре по экстракорпоральному оплодотворению родились 742 ребенка, что почти в два раза больше, чем за 2017 год, сообщает портал мэра и правительства города.
Обновлено в 03:06
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 15:43
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
Платформа «Бумеранг» прошла предварительные испытания
Унифицированная платформа "Бумеранг" конструировалась как единая основа для создания различных видов военной техники: бронетранспортеров, колесных боевых машин пехоты, боевых машин с тяжелым вооружением, шасси для техники специального назначения.
Обновлено в 03:25