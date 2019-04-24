Финансы
Центробанк опустит ключевую ставкуDeita.ru вчера в 21:28
С текстом доклада аналитиков удалось ознакомиться "Известиям". Кроме этого, специалисты прогнозируют то, что процесс по снижению ключевой ставки начнётся уже в следующем году. По их данным, в 2019 году этот показатель будет оставаться на отметке 7,75%.
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Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 23:17
Кино
Гей впервые появится в новых «Мстителях»
Персонаж нетрадиционной ориентации появится в боевике "Мстители: Финал".
Обновлено в 04:58
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Наука
Биологи из МГУ раскрыли секреты работы белка-«пособника» рака
Обновлено в 04:22
Происшествия
В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали
«РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.
Обновлено в 04:41
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Автоспорт
Первая тренировка в Баку отменена
Обновлено в 05:33
Политика
В Раде предлагают раздавать украинские паспорта прямо в центре Москвы
Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».
Обновлено в 04:38
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Марокко выдало Москве воевавшего за ИГ россиянина
Власти Марокко выдали России уроженца Дагестана Рамазана Саламова, который воевал в Сирии на стороне боевиков "Исламского государства" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Диетологи назвали три простых способа похудеть к лету
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Политика
Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда
Сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Барнауле врач-нарколог и пациент пойдут под суд за «закладки»
В Барнауле городская прокуратура передала в суд уголовное дело врача-нарколога и ее пациента, которые занимались сбытом наркотиков.
Обновлено в 04:43
Авто
Renault собирается выпустить бюджетный седан дешевле Logan
Французский автопроизводитель Renault собирается создать новую бюджетную модель, которая будет стоить дешевле «Логана».
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения и видео «iPhone 11»
Издание CashKaro.com совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные изображения следующей модели iPhone, которая, вероятно, будет представлена в начале осени.
Обновлено в 02:42
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Здоровье
Милонов предложил предупреждать об опасности бургеров
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на коробках с бургерами предупреждения об опасности по аналогии с сигаретами.
Обновлено в 05:26
Экономика
К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк
Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Наука
Кругосветная экспедиция позволила найти 200 тысяч неизвестных вирусов
Кругосветная экспедиция позволила найти 200 тысяч популяций неизвестных вирусов, что в 12 раз превышает предыдущие данные.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи
Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Общество
Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче
Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Путешествия
В Крыму ждут на майские праздники на 40% больше туристов
В первом квартале 2019 года в Крыму в Крыму отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.
Обновлено в 03:40