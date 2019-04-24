Финансы

Центробанк опустит ключевую ставкуDeita.ru вчера в 21:28

С текстом доклада аналитиков удалось ознакомиться "Известиям". Кроме этого, специалисты прогнозируют то, что процесс по снижению ключевой ставки начнётся уже в следующем году. По их данным, в 2019 году этот показатель будет оставаться на отметке 7,75%.
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Аналитики ждут сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 7,75%

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Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

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Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

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"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
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Происшествия

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Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
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Первая тренировка в Баку отменена

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Обновлено в 04:38
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Марокко выдало Москве воевавшего за ИГ россиянина

Власти Марокко выдали России уроженца Дагестана Рамазана Саламова, который воевал в Сирии на стороне боевиков "Исламского государства" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Диетологи назвали три простых способа похудеть к лету

Обновлено вчера в 11:02
Политика

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Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
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Происшествия

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Обновлено в 04:43
Авто

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Обновлено в 04:26
Гаджеты

Опубликованы качественные изображения и видео «iPhone 11»

Издание CashKaro.com совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные изображения следующей модели iPhone, которая, вероятно, будет представлена в начале осени.
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Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
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Милонов предложил предупреждать об опасности бургеров

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на коробках с бургерами предупреждения об опасности по аналогии с сигаретами.
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Обновлено в 01:00
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
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Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Наука

Кругосветная экспедиция позволила найти 200 тысяч неизвестных вирусов

Кругосветная экспедиция позволила найти 200 тысяч популяций неизвестных вирусов, что в 12 раз превышает предыдущие данные.
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Общество

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Обновлено в 03:01
Общество

Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче

Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
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В Крыму ждут на майские праздники на 40% больше туристов

В первом квартале 2019 года в Крыму в Крыму отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.
Обновлено в 03:40
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