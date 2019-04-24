Финансы
Аналитики ждут сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 7,75%Финмаркет 01:56
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", практически единодушно высказывают мнение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75%. Некоторые эксперты не исключают смягчения риторики регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Спорт
В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию
На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело".
Обновлено в 02:35
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Ким Чен Ын завершил визит в Россию, но обещал вернуться
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, ему понравился Владивосток, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с северокорейским руководителем.
Обновлено в 02:22
Политика
Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Хоккей
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
Обновлено в 00:40
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 02:24
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Обновлено в 01:43
Общество
Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС
Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.
Обновлено вчера в 23:01
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможных связях между Клинтон и Украиной
Американское министерство юстиции хотело бы получить сведения о предположительных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сказал в четверг, 25 апреля, американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено 24 апреля в 07:47
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Глава отдела подразделения ФСБ задержан по подозрению во взятках
Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Обновлено в 01:43
Кино
В юбилейном фильме Джеймса Бонда отправят в отставку
Создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде анонсировали его сюжет и полный актерский состав.
Обновлено вчера в 12:08
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева вышла в свет в прозрачной юбке
Ну а к финалу вечера 70-летняя звезда примерила подарок от дизайнера Игоря Гуляева - экстравагантную прозрачную юбку телесного цвета, слегка украшенную узорами.
Обновлено вчера в 08:22
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Политика
Выдачу паспортов в Донбассе МИД Украины сравнил с действиями нацистов
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям Донбасса напомнил ей действия нацистов во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:04
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59