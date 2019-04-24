Финансы

Аналитики ждут сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 7,75%Финмаркет 01:56

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", практически единодушно высказывают мнение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75%. Некоторые эксперты не исключают смягчения риторики регулятора.
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Аналитики ждут сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 7,75%

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