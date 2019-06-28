Финансы

Центробанк опубликовал официальные курсы валютПенза-Пресс вчера в 10:41

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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 июня.
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Курсы валют на сегодня, 28 июня 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:17

Центробанк опубликовал официальные курсы валют

Пенза-Прессвчера в 10:41
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