Центробанк оценил влияние повышения НДС на инфляцию по итогам годаАМИТЕЛ 01:33

Ранее регулятор снизил прогноз по инфляции в текущем году с 4, 7-5, 2 % до 4, 2-4, 7 % Банк России оценивает итоговый вклад повышения НДС в годовую инфляцию в 2019 году, в том числе с учетом вторичных эффектов, на уровне около 0, 6-0, 7 %, передает ТАСС со ссылкой на доклад регулятора о денежно-кредитной политике.

Центробанк оценил влияние повышения НДС на инфляцию по итогам года

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