Финансы

Центробанк оценил влияние повышения НДС на инфляцию по итогам годаАМИТЕЛ 01:33

Ранее регулятор снизил прогноз по инфляции в текущем году с 4, 7-5, 2 % до 4, 2-4, 7 % Банк России оценивает итоговый вклад повышения НДС в годовую инфляцию в 2019 году, в том числе с учетом вторичных эффектов, на уровне около 0, 6-0, 7 %, передает ТАСС со ссылкой на доклад регулятора о денежно-кредитной политике.
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Центробанк оценил влияние повышения НДС на инфляцию по итогам года

АМИТЕЛ01:33

Центробанк оценил вклад повышения НДС в инфляцию

Саминвестор00:46

В этом году итоговый вклад повышения НДС в инфляцию составит 0,6-0,7 п.п. - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 11:15

Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий

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Центробанк оценил вклад повышения НДС в инфляцию по итогам года

Парламентская газетавчера в 11:16

ЦБ оценивает вклад повышения НДС в инфляцию по итогам 2019 года в 0,6-0,7 п.п

ТАССвчера в 12:55
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Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

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Политика

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возможное возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (СЕ).
Обновлено вчера в 15:35
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В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
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Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

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Обновлено вчера в 18:38
Экономика

Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода

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Обновлено в 02:48
Происшествия

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Обновлено в 02:17
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

На складе боеприпасов в Казахстане произошли взрывы

В результате взрывов на складе боеприпасов в г. Арысь Туркестанской области Казахстана погиб один человек.
Обновлено вчера в 12:22
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

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Обновлено в 02:27
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Культура

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Обновлено вчера в 17:39
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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Происшествия

СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Соловьев назвал Доренко предателем

Телеведущий Владимир Соловьев назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области

Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.
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Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

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Обновлено вчера в 09:16
Политика

Болтон обсудил с Патрушевым Украину

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи в Израиле с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым обсуждал, помимо прочего, ситуацию на Украине.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

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Обновлено вчера в 18:07
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Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
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По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
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Самыми независимыми от наркотиков являются регионы – Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено вчера в 05:56
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