Финансы

Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданийREGNUM 11:58

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Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4, 7 − 5,2% до 4, 2 − 4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
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Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий

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