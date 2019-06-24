Финансы
Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданийREGNUM 11:58
Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4, 7 − 5,2% до 4, 2 − 4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
Гаджеты
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