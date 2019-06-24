Центробанк оценил вклад повышения НДС в инфляцию по итогам годаПарламентская газета вчера в 11:16

Банк России оценивает итоговый вклад повышения НДС в годовую инфляцию в 2019 году, в том числе с учётом вторичных эффектов, на уровне около 0,6 — 0,7 процентного пункта, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Центробанк оценил вклад повышения НДС в инфляцию по итогам года

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