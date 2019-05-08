Экономика
Центробанк оценил ущерб от финансовых пирамидПраво.ру 02:12
Система противодействия финансовым пирамидам развивается, но они также постоянно адаптируются к меняющимся реалиям, констатирует ЦБ. В частности, на смену «классическим» пирамидам приходят публичные интернет-проекты.
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Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика
Лавров: ситуация вокруг СВПД является неприемлемой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлемой.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Общество
Шойгу запретил привлекать детей в «Юнармию» насильно
Минобороны России выявило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров - министр Сергей Шойгу назвал это недопустимым.
Обновлено в 05:41
Политика
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Минпросвещения изменит систему питания в школах
Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.
Обновлено в 02:26
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Спорт
Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Обновлено в 03:46
Футбол
Капелло: «Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид»
"Барселона" не сумела забить Алиссону, который совершал превосходные сейвы. Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид.
Обновлено в 05:45
Единоборства
Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Политика
В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе
Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги
Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Вадим Галыгин: «Я не читаю, что обо мне пишут»
В преддверии дня рождения Вадима корреспонденты портала Teleprogramma.pro спросили у артиста, как он планирует отмечать праздник и как относится к тому, что скоро станет многодетным папой, ведь об этой новости сейчас очень много пишут.
Обновлено в 01:44
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Здоровье
Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова
Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет
Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет под Триполи
Обновлено вчера в 07:33