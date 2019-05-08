Экономика

Центробанк оценил ущерб от финансовых пирамидПраво.ру 02:12

Система противодействия финансовым пирамидам развивается, но они также постоянно адаптируются к меняющимся реалиям, констатирует ЦБ. В частности, на смену «классическим» пирамидам приходят публичные интернет-проекты.
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ЦБ зафиксировал рост числа финансовых пирамид

Rambler News Service05:45

В прошлом году россияне потеряли в финансовых пирамидах почти 2.5 млрд рублей

Profinance.ru05:00

ЦБ отчитался об ущербе от финансовых мошенников

JustMedia02:55

Центробанк оценил ущерб от финансовых пирамид

Право.ру02:12

Стало известно, сколько миллиардов россияне потеряли за год

URA.Ruвчера в 23:10

Стало известно, сколько россияне потеряли в 2018 году из-за финансовых пирамид

Life.ruвчера в 22:33

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

Известиявчера в 17:01
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика

Лавров: ситуация вокруг СВПД является неприемлемой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлемой.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Общество

В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»

В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Общество

Шойгу запретил привлекать детей в «Юнармию» насильно

Минобороны России выявило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров - министр Сергей Шойгу назвал это недопустимым.
Обновлено в 05:41
Политика

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 17:37
Общество

Минпросвещения изменит систему питания в школах

Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.
Обновлено в 02:26
Общество

Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Обновлено в 03:46
Футбол

Капелло: «Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид»

"Барселона" не сумела забить Алиссону, который совершал превосходные сейвы. Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид.
Обновлено в 05:45
Единоборства

Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Политика

В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе

Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что участие в шоу «Голос» подорвало его здоровье

Обновлено в 06:20
Происшествия

В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне

Обновлено в 03:07
Политика

Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Вадим Галыгин: «Я не читаю, что обо мне пишут»

В преддверии дня рождения Вадима корреспонденты портала Teleprogramma.pro спросили у артиста, как он планирует отмечать праздник и как относится к тому, что скоро станет многодетным папой, ведь об этой новости сейчас очень много пишут.
Обновлено в 01:44
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Здоровье

Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова

Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет

Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила самолет под Триполи

Обновлено вчера в 07:33
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