Экономика
Центробанк оценил ущерб от финансовых пирамидПраво.ру 02:12
Система противодействия финансовым пирамидам развивается, но они также постоянно адаптируются к меняющимся реалиям, констатирует ЦБ. В частности, на смену «классическим» пирамидам приходят публичные интернет-проекты.
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Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Происшествия
Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети
Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика
Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США
Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Экономика
Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть
Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов
Поисково-спасательная группа обнаружила тела трёх погибших под лавиной в горах Алтая туристов.
Обновлено в 07:07
Общество
Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году
Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.
Обновлено в 13:14
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Политика
Россия высылает двоих шведских дипломатов
Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство
Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
Обновлено в 13:01
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Политика
Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы
Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»
Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Авто
На Нюрбургринге замечен кроссовер Audi RS Q3
Немецкий автопроизводитель вновь вывел на тесты свой высокопроизводительный кроссовер Audi RS Q3, чей дебют намечен на конец нынешнего года.
Обновлено в 10:59
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Культура
Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма
Обновлено вчера в 11:48