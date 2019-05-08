Экономика

Центробанк оценил ущерб от финансовых пирамидПраво.ру 02:12

Система противодействия финансовым пирамидам развивается, но они также постоянно адаптируются к меняющимся реалиям, констатирует ЦБ. В частности, на смену «классическим» пирамидам приходят публичные интернет-проекты.
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СМИ: Ущерб от финансовых пирамид в 2018 году составил 2,4 млрд рублей

RT на русском07:22

Финансовые пирамиды в Россиии возвращаются в офлайн

News.ru06:51

ЦБ сообщил о росте числа нелегальных кредиторов в 1,7 раза

Rambler News Service06:39

Центробанк оценил ущерб от финансовых пирамид

Право.ру02:12

Стало известно, сколько миллиардов россияне потеряли за год

URA.Ruвчера в 23:10

Стало известно, сколько россияне потеряли в 2018 году из-за финансовых пирамид

Life.ruвчера в 22:33

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

Известиявчера в 17:01
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Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Происшествия

Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети

Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
Политика

Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика

Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США

Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Происшествия

SSJ-100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Ростова из-за поломки

Обновлено в 05:38
Экономика

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Найдены тела трёх погибших из-за схода лавины на Алтае туристов

Поисково-спасательная группа обнаружила тела трёх погибших под лавиной в горах Алтая туристов.
Обновлено в 07:07
Общество

Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году

Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.
Обновлено в 13:14
Авто

Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Адвокат: у Кокорина и Мамаева не должно было быть реального срока

Обновлено в 11:50
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Политика

Россия высылает двоих шведских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство

Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
Обновлено в 13:01
Общество

Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019

Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Политика

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Авто

На Нюрбургринге замечен кроссовер Audi RS Q3

Немецкий автопроизводитель вновь вывел на тесты свой высокопроизводительный кроссовер Audi RS Q3, чей дебют намечен на конец нынешнего года.
Обновлено в 10:59
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Культура

Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма

Обновлено вчера в 11:48
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