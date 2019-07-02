Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 3 июля. Согласно данным регулятора, в среду курс доллара составит 63,2265 рубля, что на 17 копеек выше установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 71,4080 рубля.

Политика Путин встретится с Шойгу после гибели российских моряков Президент Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Путешествия В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.

Происшествия «Дело Голунова» передали из МВД в СК Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Спорт WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Политика В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.

Футбол «Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова» Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.

Общество Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.

Наука В России создан прототип самолета с композитным крылом Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.

Космос Почему 200 тысяч человек-колонистов не полетят на Марс Россияне оказалась на седьмом месте с 4% — это примерно 14 тысяч человек.

Транспорт Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.

Авто Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Здоровье Здоровье петербургских дачников врачи проверят бесплатно На территории петербургских садоводств начали действовать мобильные медицинские группы, которые будут бесплатно обследовать всех желающих.