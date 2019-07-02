Финансы

Центробанк объявил официальный курс валют на 3 июляСвободная Пресса 05:36

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Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 3 июля. Согласно данным регулятора, в среду курс доллара составит 63,2265 рубля, что на 17 копеек выше установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 71,4080 рубля.
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Центробанк объявил официальный курс валют на 3 июля

Свободная Пресса05:36

Курсы валют на сегодня, 2 июля 2019 года

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