Финансы
Центробанк объявил официальный курс доллара на средуСвободная Пресса вчера в 05:33
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 21 августа. Согласно данным регулятора, в среду курс доллара составит 66,7840 рубля, что на 18 копеек выше установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 73,9766 рубля.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Политика
Германия обвинила гражданина РФ в поставках оборудования для военных
Отмечается, что российский гражданин обвиняется в поставках товаров для заказчика в РФ, которые могли использоваться в военной сфере.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Intel представила свой первый процессор для ИИ
По заявлению компании, первый микрочип для ИИ был разработан Intel после ряда инвестиций в израильские стартапы, в частности, в Habana Labs и NeuroBlade.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Подростка ударило током на детской площадке в Москве
Подростка ударило током, когда он взялся за фонарный столб на детской площадке в столице.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
Обновлено в 11:05
Экономика
Инфляция в России превысит 10 процентов
Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов.
Обновлено в 02:34
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Теннис
Сборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году
Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, российская сборная в квалификации Кубка Федерации-2020 встретится с командой Румынии.
Обновлено в 10:15
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Суд оставил украинских моряков в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты на постановления Лефортовского районного суда о продлении срока арестаукраинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Происшествия
ВОСЬМИлетний угонщик гонял по автобану на скорости 150 км в час
Мальчик фактически угнал автомобиль – Volkswagen Golf - у своих родителей.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Общество
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
На Западе оценили новый российский беспилотник
Западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У», который накануне совершил первый полет.
Обновлено в 09:53
Политика
Порошенко улетел рыбачить в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел на отдых вместе со своей семьей в норвежский город Олесунн.
Обновлено в 11:10