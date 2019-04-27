Финансы
Центробанк объявил официальный курс доллара на 30 апреляСвободная Пресса вчера в 06:04
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 30 апреля. Согласно данным регулятора, во вторник курс доллара составит 64,6917 рубля, что на одну копейку ниже установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 72,2024 рубля.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
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Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея составило рейтинг стран-лидеров по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на основе анализа данных за 2017 год.
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