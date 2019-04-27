Финансы
Центробанк объявил официальный курс доллара на 30 апреляСвободная Пресса 06:04
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 30 апреля. Согласно данным регулятора, во вторник курс доллара составит 64,6917 рубля, что на одну копейку ниже установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 72,2024 рубля.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
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Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
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ЦНИИмаш проанализирует безопасность частного космодрома под Нижним Новгородом
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На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
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Репетиция парада началась по-военному точно в 22 часа. На Красную площадь вынесли красное Знамя победы и российский триколор.
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Экономика
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Оператор аэропорта «Пулково» - «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — планирует инвестировать во вторую очередь его реконструкции около 500 млн евро, пишет «Коммерсантъ».
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Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
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Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В команде Зеленского пообещали нестандартно ответить противнику Украины
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин в интервью изданию «Апостроф» заявил, что Киев готов нанести удар «там, где вы его не ожидаете».
Обновлено в 21:42
Гаджеты
Платную подписку на Spotify оформило рекордное число пользователей
В марте 2017 года число платных подписчиков стримингового музыкального сервиса Spotify менее чем за полгода и достигло 50 млн человек, сообщало агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 07:29
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) стала первой организацией, принявшей официальное решение о дисквалификации американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера, недавно провалившего подряд три допинг-теста.
Обновлено в 17:23
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
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Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
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Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
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Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Наука
На МКС напечатают мясо и рыбу на биопринтере
На МКС планируют напечатать на 3D-биопринтере мясо и рыбу.
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Происшествия
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Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
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В Приморье потушили пожар в цехе по розливу воды
Спасатели потушили пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров в цехе по розливу воды в городе Спасск-Дальний Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 21:37
Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
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Гоблин раскритиковал фильм Дудя про Колыму
Обновлено в 06:26