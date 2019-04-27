Финансы

Центробанк объявил официальный курс доллара на 30 апреляСвободная Пресса 06:04

Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 30 апреля. Согласно данным регулятора, во вторник курс доллара составит 64,6917 рубля, что на одну копейку ниже установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 72,2024 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ на 29 апреля: 64,6917 руб/доллар США и 72,2024 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ понизил на 30 апреля курс доллара до 64,70 рубля

ТАСС06:47

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубля

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ЦБ РФ установил курс евро с 30 апреля в размере 72,2024 руб

Финмаркет05:55

Курс доллара снизился на открытии торгов 29 апреля

Телеканал 360°08:17

Официальные курсы ЦБ России на 27–29.04.2019

Коммерсантъвчера в 17:50

Официальный курс доллара на выходные вырос до 64,71 руб

Московский Комсомолец27 апреля в 03:07
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На этой неделе курс доллара может заметно колебаться

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