Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 68,88 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 68,88 рубляПРАЙМвчера в 04:40
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 73,1565 рубля.
ПРАЙМвчера в 04:40
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Происшествия
Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Welt сообщила о «панике в США» из-за российского «Авангарда»
Обновлено в 14:34
Общество
Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети
Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод
Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Обновлено в 20:29
Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Хоккей
Начался матч МЧМ-2019 Россия — Чехия
Обновлено в 20:00
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон, ограничивающий размер начисляемых по договору займа процентов и сумм неустойки ограничен 1,5-кратной суммой долга.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Обновлено в 04:49
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
National Interest назвал бомбардировщик Ту-22М3М «смертоносным»
Как стало известно, автор публикации Марк Эпископос напомнил, что дальний бомбардировщик производства Казанского авиазавода после распада Советского Союза прошел тотальное обновление.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В ходе осеннего призыва на военную службу направили 132 тыс. россиян
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено в 20:16
Политика
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено в 20:11
Культура
В Израиле умер писатель Амос Оз
В Израиле на 80 году ушел из жизни писатель Амос Оз, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
ОАК опубликовала кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 09:48
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Во Франции троих человек арестовали за имитацию казни Макрона
Трех человек поместили под стражу на юго-западе Франции по подозрению в имитации казни президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Sud-Ouest.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана
Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону.
Обновлено в 17:37
Наука
В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии
Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 18:19
Общество
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Политика
На Украине сняли запрет на въезд мужчин из России
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России.
Обновлено в 12:08
Космос
Роскосмос раскрыл планы СССР установить телефонную связь с Юпитером
Обновлено в 21:35
Политика
Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича
Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено в 18:23
Экономика
Россиянам в 2019 году поднимут пенсии
Правительство РФ заявило о готовности провести в следующем году индексацию пенсий.
Обновлено в 01:28