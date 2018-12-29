Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро на 27 декабря, согласно которому валюты поднимутся в цене по отношению к рублю. Так, по данным регулятора, курс доллара в четверг составит 68,89 рубля, что на 14 копеек выше установленного ранее показателя.

Центробанк объявил официальный курс доллара и евро на 27 декабря

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