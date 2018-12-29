Финансы
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро на 27 декабря, согласно которому валюты поднимутся в цене по отношению к рублю. Так, по данным регулятора, курс доллара в четверг составит 68,89 рубля, что на 14 копеек выше установленного ранее показателя.
ФАН26 декабря в 07:01
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Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало
Обновлено в 13:26
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин 29 декабря принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) в центре российской столицы.
Обновлено в 11:57
Авто
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено в 11:12
Спорт
Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере
Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции
Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
Обновлено в 12:05
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Ганновере задержали прорвавшегося на территорию аэропорта водителя
Мужчина на автомобиле въехал на территорию аэропорта в немецком Ганновере и преследовал только что приземлившийся там самолет, его задержали полицейские, сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на официального представителя полиции.
Обновлено в 14:21
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января
Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание Центробанка России о новых тарифах ОСАГО, которые начнут действовать с 9 января следующего года.
Обновлено в 14:59
Политика
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
Обновлено в 10:22
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Суд повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Украинские силовики начали обстрел окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 05:13
Политика
Путин поделился своими планами на новогодние праздники
Владимир Путин признался, что у него нет каких-либо особенных планов на грядущие новогодние праздники.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции
Владимир Путин на этой неделе во второй раз встретился с Александром Лукашенко.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В ОАЭ разбился вертолет со спасателями
Обновлено в 14:20
Общество
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
Первая леди США Мелания Трамп стала объектом пристального внимания пользователей Сети из-за наряда, в котором она вернулась в Соединённые Штаты из поездки в Ирак и Германию.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»
В матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" на своем поле обыграл лондонский "Арсенал" - 5:1, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Спорт
Белорукова заняла четвертое место в спринте на «Тур де Ски»
Обновлено в 10:17
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Финансы
Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов
Ставку вклада сроком 5 месяцев госбанк увеличил сразу на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых.
Обновлено в 13:05
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на молодёжном ЧМ по хоккею
За полторы минуты до финального свистка чехи сняли вратаря, но на счёте это так и не отразилось — 1:2. После двух матчей команда Валерия Брагина набирает 6 очков и по-прежнему занимает второе место в группе А. Лидируют канадцы, у которых столько же очков, но больше забитых шайб.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Молдавия выдала вербовавшего в ИГ россиянина
Молдавия выдала россиянина Надира Давудова, который участвовал в войне в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
Режиссер Марлен Хуциев оказался в больнице
Обновлено в 14:47
Общество
2019 год может стать самым теплым в истории
Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Обновлено в 08:43
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено в 11:15