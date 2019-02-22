Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 23 февраляИнтерфакс 07:06

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 23 февраля, составляет 74,3332 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,05%.

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 23 февраля

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