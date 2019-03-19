Центробанк объявил официальный курс доллара и евро на 20 мартаФАН вчера в 07:04

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 20 марта. По данным регулятора, курс американской валюты составит 64,31 рубля, что на 35 копеек ниже установленного ранее.

Центробанк объявил официальный курс доллара и евро на 20 марта

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