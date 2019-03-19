Финансы
Центробанк объявил официальный курс доллара и евро на 20 мартаФАН вчера в 07:04
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 20 марта. По данным регулятора, курс американской валюты составит 64,31 рубля, что на 35 копеек ниже установленного ранее.
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Музыка
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В Челябинске летчики ЦВО осваивают новые многофункциональные Су-34
В Челябинске летчики Центрального военного округа осваивают новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Huawei метит в лидеры на рынке смартфонов в регионе EMEA
Крупнейшим производителем является Samsung с долей приблизительно 28,0 %. Для сравнения: годом ранее южнокорейский гигант контролировал 29,3 % рынка смартфонов в регионе EMEA.
Обновлено в 13:29
Политика
Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко
Юрий Бойко претендует лишь на 13,9% голосов. Эксперты отмечают, что за последнее время рейтинг Владимира Зеленского немного подрос.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Политика
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Обновлено в 03:04
Политика
ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах
По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
"Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства", - сказал представитель "Роскосмоса".
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
Политика
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Обновлено в 05:23
Политика
Путин предложил британским компаниям участие в нацпроектах
Британские компании могли бы поучаствовать в реализации национальных проектов России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Соединенного Королевства в среду, 20 марта.
Обновлено в 09:28
Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Обновлено в 12:51
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Общество
Рост самой маленькой девочки России составляет 72 см
В России определили самую маленькую жительницу страны: это 13-летняя Анжела из Грозного, рост которой на данный момент составляет 72,3 см. Как сообщает РИА "Новости", рост девочки уже внесли в Книгу рекордов России.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Кино
Дэвид Линч записал онлайн-курс по поиску идей и созданию фильмов
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева отметила ценность живого общения друзей
Сама телеведущая предпочитает живое общение и ценит каждую минуту, проведенную с близкими друзьями.
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Электронные медкарты появились у девяти миллионов москвичей
Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 14:14
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
70-летний Валерий Леонтьев готовится впервые стать отцом
70-летний певец Валерий Леонтьев мечтает стать отцом.
Обновлено вчера в 08:44
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Хоккей
Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу
Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».
Обновлено в 14:15
Культура
Нарышкин расскажет об истории преступлений нацистов на территории СССР
Круглый стол состоится в Доме Российского исторического общества 20 марта председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин проведет круглый стол, посвященный истории преступлений нацистов на территории СССР.
Обновлено в 00:42