Финансы

Центробанк объявил официальный курс доллара и евро на 20 мартаФАН 19 марта в 07:04

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 20 марта. По данным регулятора, курс американской валюты составит 64,31 рубля, что на 35 копеек ниже установленного ранее.
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Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 22 марта

Интерфакс07:45

ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ruвчера в 06:40

Центробанк объявил о дальнейшем снижении курса доллара 21 марта

Свободная Прессавчера в 06:44

Официальные курсы доллара и евро вновь понижены

Росбалт08:22

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,79 рубля

РИА Новости06:45

ЦБ ещё понизил курсы доллара и евро

REGNUM19 марта в 17:59

Банк России снизил курсы доллара и евро на 22 марта

Экономика сегодня06:58
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Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Обновлено в 08:27
Музыка

Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Ущерб от коррупции в военной сфере за год вырос в 4 раза

Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере в России вырос в 4 раза всего за год - такие цифры назвал главный военный прокурор Валерий Петров.
Обновлено в 07:11
Хоккей

Лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру игрока

Лучший бомбардир московского "Спартака" в истории встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) словацкий нападающий Бранко Радивоевич больше не будет выступать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:36
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Энергетика

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Политика

Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Игры

Обновление «Новые горизонты» для Skyforge выйдет уже в апреле

Разработчики бесплатной экшен-MMORPG Skyforge рассказали, что глобальное обновление «Новые горизонты» выйдет 9 апреля 2019 года на PC, 10 апреля — на PlayStation 4, и 11 апреля — на Xbox One.
Обновлено в 04:31
Происшествия

При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек

Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Энергетика

Литр бензина в России за неделю подешевел на три копейки

Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 17 марта снизилась на три копейки и составила 43,98 рубля за литр.
Обновлено в 09:14
Происшествия

При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.
Обновлено в 08:25
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».
Обновлено в 00:03
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

К началу 2019 года Минкульт РФ не реализовал 12 проектов, сроки сдачи которых уже закончились.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
Финансы

РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро

Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 08:39
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Воронеже школьник умер на перемене

Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Житель Хабаровского края застрелил тигра, забравшегося в его сарай

Обновлено в 06:22
Происшествия

Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске

По словам собеседника радиостанции, молодые люди, преимущественно спортсмены, съезжаются с разных районов республики в Якутск для проведения стихийного митинга.
Обновлено в 08:12
Транспорт

Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
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