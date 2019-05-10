Финансы
Центробанк объявил о снижении официального курса доллараСвободная Пресса 03 апреля в 06:33
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 4 апреля. Согласно данным регулятора, в четверг курс доллара составит 65,1639 рубля, что на 31 копейку ниже установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 73,1725 рубля.
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