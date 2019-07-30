Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:06

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля.
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