Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:06
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Вашингтон
Футбол
Футболист Александр Самедов объявил о завершении карьеры
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Авто
С 1 августа Renault поднимет цены на свои модели в РФ
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков
Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд добавил Илье Яшину 10 суток ареста
Обновлено в 05:50
Путешествия
АТОР: Сочи выигрывает у Турции конкуренцию за российских туристов
Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение.
Обновлено в 05:10
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Культура
«Терминатор» Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения
"Терминатор" Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения.
Обновлено в 00:00
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Космос
«Мы все сделаны из звезд»: в Москве проходят лекции о космосе
Культурная платформа «Синхронизация» в Москве проводит цикл лекций, посвященных космосу.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу
Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
Обновлено в 05:53
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено вчера в 12:52
Игры
Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку со времен Брежнева
В этом году Воздушно-десантные войска проведут самые масштабные учения в новейшей истории.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Наука
Tesla разработала модульные батареи для хранения «зеленой» энергии
Tesla представила новые модульные батареи для хранения «зеленой» энергии под названием Megapack, из которых можно собрать электростанцию мощностью 250 МВт, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:13