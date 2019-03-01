Экономика

ЦБ объяснил замедление темпа роста зарплатРИА Новости 04:51

Годовой прирост реальной заработной платы в РФ в январе замедлился до минимума с середины 2016 года - до 0,2%, так как ускорилась инфляция, а зарплаты работников соцсферы и культуры приблизились к целевым значениям по "майским указам", тем самым замедлив прирост, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Экономика".
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ объяснил замедление темпа роста зарплат россиян

Московский Комсомолец05:49

ЦБ оценил вклад различных составляющих в снижение реальных доходов россиян

Банки.ру05:25

У россиян перестала расти зарплата

URA.Ru04:48

ЦБ объяснил замедление темпа роста зарплат

РИА Новости04:51

Рост реальной зарплаты россиян в январе замедлился до минимума с середины 2016 года

ТАСС04:14

ЦБ: влияние «майских указов» на темпы роста зарплат падает

News.ru04:01

Рост реальных зарплат россиян снизился до минимума за 2,5 года

Дождь06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.
Обновлено в 05:10
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Общество

Минтруд назвал регионы России с самой высокой безработицей

Минтруд назвал российские регионы с самым высоким уровнем безработицы.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Бастрыкин рассказал о статистике оправдательных приговоров в 2018 году

Суды вынесли лишь 516 оправдательных приговоров из 108 тысяч уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Обновлено в 04:51
Политика

Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис компании национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур.
Обновлено в 05:58
Интернет

В Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от прослушки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций, которые помогут обезопасить смартфон от программ, способных шпионить за пользователем.
Обновлено в 06:08
Политика

Дом Скрипаля и окрестности признали безопасными для проживания

Дом Скрипаля на улице Кристи Миллер Роуд в Солсбери и еще 11 потенциально опасных объектов были признаны безопасными.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельба

Обновлено в 04:20
Спорт

Эстонские лыжники признались в употреблении допинга

Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Общество

Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» и спирта Royal в Россию

С начала 1990-х оба занимались импортом сантехники и счетчиков купюр, участвовали с схемах поставки в Россию голландского спирта Royal, рассказывали Гольдштейн и Любович Forbes в 2008 году.
Обновлено в 06:44
Политика

Мэр Львова снял свою кандидатуру с выборов президента Украины

Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил 1 марта, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины.
Обновлено в 07:11
Финансы

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

«С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет.
Обновлено в 06:27
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В ХМАО задержали боевиков, планировавших серию терактов

Подразделениями по противодействию экстремизму МВД России в содействии с управлением ФСБ России по ХМАО - Югре задержали членов террористической ячейки.
Обновлено в 03:20
Общество

Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве

Обновлено в 05:52
Политика

Лукашенко назвал будущего президента Украины

Лукашенко полагает, что действующий украинский президент одержит победу во втором туре голосования, куда с ним выйдет, скорее всего, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:28
Спорт

РУСАДА запретило спортсменам пить пиво перед допинг-тестами

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во время прохождения допинг-контроля.
Обновлено в 06:04
Авто

Компания Tesla закроет магазины и снизит стоимость на Model 3

Как поясняет пресс-служба компании, такое решение позволит производителю, который на данный момент испытывает финансовые трудности, снизить розничную стоимость своих электрокаров и расширить сеть сервисных центров.
Обновлено в 01:49
Политика

Зеленский заявил о неизбежности переговоров с Россией

Последние недели предвыборный рейтинг возглавляет Зеленский, за ним следуют действующий глава государства Петр Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Пассажир умер в самолете, летевшем из Петербурга в Махачкалу

Обновлено в 03:26
Происшествия

Количество зараженных паразитами ульяновских курсантов выросло вдвое

В Ульяновской области количество курсантов, которые заразились эхинококкозом (черви-паразиты, проникающие в легкие, мышцы и мозг), увеличилось в два раза, с 26 до 49 человек.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Российская армия в ближайшее время получит ЗРС С-500

На вооружение российской армии скоро поступят новейшие зенитные ракетные системы С-500, сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров в интервью газете "Красная звезда".
Обновлено в 00:58
Экономика

Долги за ЖКХ на Украине установили абсолютный рекорд

Долги населения за услуги ЖКХ на Украине установили абсолютный рекорд с момента введения национальной валюты в 1996 году.
Обновлено в 07:08
Автоспорт

Феттель обновил рекорд предсезонных тестов, Квят — третий

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» установил обновил рекорд предсезонки, проехав круг за 1.16,221 секунды.
Обновлено в 07:07
Экономика

В России вступила в силу цифровая маркировка сигарет

С 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий, которая призвана повысить прозрачность рынка и сократить доля контрафактной продукции.
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Умерла звезда украинского телешоу «Битва экстрасенсов»

Участница украинского телешоу «Битва экстрасенсов» и эзотерик Симона Бородина скончалась от рака.
Обновлено в 06:32
Главное