Центробанк обновит сторублевые купюрыПервоисточник Сыктывкар вчера в 09:22

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

с чего всё началось

Центральный Банк России начал использовать лаковое покрытие при изготовлении сторублевых купюр, опробованное на недавно введённых 200-рублевых банкнотах, сообщает Российская газета с ссылкой на заместителя директора Департамента наличного денежного обращения Владимира Демиденко.

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