Экономика
Центробанк обеспокоен: владельцы пластиковых карт сильно рискуютОбщественное телевидение Приморья 09:31
Серьезный риск сбоев платежей ждет владельцев пластиковых карт, сообщает otvprim.ru. Центробанк вместе с Национальной системой платежных карт обеспокоен. Причиной для беспокойства сталазаморозка операций по «пластику» Еврофинанс Моснарбанка платежных систем Visa и Mastercard, пишут Известия.
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Россиян предупредили об угрозе блокировки банковских карт из-за санкций США
Московский Комсомолец06:45
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам — Известия
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