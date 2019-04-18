Экономика

Центробанк обеспокоен: владельцы пластиковых карт сильно рискуютОбщественное телевидение Приморья 09:31

Серьезный риск сбоев платежей ждет владельцев пластиковых карт, сообщает otvprim.ru. Центробанк вместе с Национальной системой платежных карт обеспокоен. Причиной для беспокойства сталазаморозка операций по «пластику» Еврофинанс Моснарбанка платежных систем Visa и Mastercard, пишут Известия.
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Клиенты трети российских банков могут столкнуться с блокировкой карт из-за санкций США

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Известиявчера в 18:12
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Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика

На Ялтинский форум приехали иностранцы из 89 стран

В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира, - отметил Андрей Назаров.
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Происшествия

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В центре Санкт-Петербурга в результате ДТП автомобиль BMW заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов.
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Происшествия

Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
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Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

США не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году.
Обновлено в 10:59
Политика

ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко

Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.
Обновлено в 11:58
Политика

В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Энергетика

Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год

Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
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Авто

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Обновлено в 11:14
Наука

Ученые выяснили, что склонность к изменам можно определить по лицу

Обновлено в 11:43
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Футбол

Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Игры

Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

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Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Энергетика

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке

Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено в 10:53
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Общество

Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева

Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Общество

Учёные развенчали миф о пользе правильного питания

Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Авто

Renault получила ОТТС на новое кросс-купе Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
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Политика

Власти Украины заявили о невозможности возврата «ПриватБанка»

Заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова озвучила совместное заявление Национального банка и Министерства финансов, а также «ПриватБанка» о невозможности возврата финансового учреждения его бывшим владельцам путем отмены национализации.
Обновлено в 11:06
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