Экономика

Центробанк обеспокоен: владельцы пластиковых карт сильно рискуютОбщественное телевидение Приморья 09:31

Серьезный риск сбоев платежей ждет владельцев пластиковых карт, сообщает otvprim.ru. Центробанк вместе с Национальной системой платежных карт обеспокоен. Причиной для беспокойства сталазаморозка операций по «пластику» Еврофинанс Моснарбанка платежных систем Visa и Mastercard, пишут Известия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россиян предупредили об угрозе блокировки банковских карт из-за санкций США

Московский Комсомолец06:45

Санкции ударят по работе пластиковых карт россиян

Телеканал 360°03:46

НСПК и Центробанк оценили возможное влияние санкций на работу платежных систем

ФАН03:07

Центробанк предупредил об угрозе сбоев платежей по картам Visa и Mastercard из-за санкций

URA.Ruвчера в 22:03

Клиенты трети российских банков могут столкнуться с блокировкой карт из-за санкций США

РЕН ТВвчера в 21:56

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:45

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Известиявчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Тата Карапетян назвала уход Игоря Булатова к Виктории Лопыревой «саморазрушением»

Тата Карапетян не общалась с журналистами, когда стало известно, что ее муж Игорь Булатов ушел к Виктории Лопыревой.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Писателя Быкова госпитализировали

Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Игры

Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 05:50
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Политика

Медведев заявил, что в России проживают 19 млн бедных

Премьер-министр привел данные из отчета о работе правительства за год Премьер-министр Дмитрий Медведев привел статистические данные о доле бедного населения в России, которая составляет на данный момент 19 млн человек.
Обновлено вчера в 06:34
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

Обновлено в 07:50
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Политика

Порошенко предрек Украине дефолт из-за решения по банку Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение суда в Киеве о незаконности национализации "Приватбанка", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:15
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Общество

Росреестр запустит аналог Airbnb в Крыму

Росреестр и подведомственная Федеральная кадастровая палата до конца 2019 года запустят сервис аренды жилья в Крыму, который станет российским аналогом Airbnb.
Обновлено в 10:25
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:48
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Петербурге силовики пришли в Большой театр кукол

Силовики пришли в петербургский Большой театр кукол, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета по культуре.
Обновлено в 05:37
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 06:08
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Кино

Стала известна программа Каннского кинофестиваля

Обновлено в 07:01
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Гаджеты

Российские разработчики обвинили Apple в задержке выплат

Компания Apple уже два месяца не выплачивает деньги разработчикам приложений в России, сообщили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Обновлено в 08:55
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное